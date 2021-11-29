ДТП с 3 погибшими детьми на Алтае 29 ноября 2021: губернатор поручил оказать семьям погибших материальную помощь

На данный момент создана районная комиссия по оказанию помощи и расследованию случившегося.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших детей в Тальменском районе. Краевые органы власти должны разобраться в обстоятельствах и причинах случившегося, сообщает пресс-служба регионального правительства. Рассказываем подробности ДТП с 3 погибшими детьми на Алтае 29 ноября 2021.

- Министерству социальной защиты поручено оказать материальную помощь семьям погибших, а также психологическую помощь семьям, одноклассникам и другим ученикам школы. Главе Тальменского районе Сергею Самсоненко поручено оказать помощь в координации всей работы на месте и обеспечении условий для взаимодействия всех ведомств, а также в организации похорон погибших детей, - пишет пресс-служба.

На данный момент создана специальная районная комиссия по оказанию помощи и расследованию случившегося. По предварительным данным, учительница не стала ждать школьный автобус и повезла школьников второго класса на своем автомобиле в другое село. Виктор Томенко потребовал запретить использовать личный транспорт сотрудникам школ для перевозки детей к месту обучения и обратно. Контроль за доставкой детей поручено возложить на органы местного самоуправления и Министерство образования.

Напомним, что трагедия произошла сегодня, 29 ноября. Легковой автомобиль столкнулся с железнодорожным снегоуборщиком. Пострадало пять человек, трое детей погибли на месте. Учительница и ребенок доставлены в районную больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае учительница повезла второклассников домой после отмены уроков и попала под поезд

В результате трагедии трое детей погибли, женщина и еще один ребенок в больнице (подробнее)

Трое детей погибли при столкновении поезда и автомобиля на Алтае

Водитель выехал на переезд под запрещающий сигнал светофора (подробнее)