В Барнауле изменят движение общественного транспорта на время ремонта моста у ТЦ «Пионер»

Реконструкция продлится порядка 20 месяцев - до конца 2023 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Алтайского края весной 2022 года начнут реконструкцию моста на Ленина в районе ТЦ «Пионер». На время ремонтных работ построят специальное разворотное кольцо для трамваев, также изменят маршруты движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

На совещании в мэрии отметили, что ремонт моста произведут за счет средств инфраструктурного кредита, предоставленного Алтайскому краю в рамках федерального проекта. Стоимость выполнения работ – 1,9 млрд рублей. Реконструкция продлится порядка 20 месяцев - до конца 2023 года. На это время будут разработаны новые маршруты общественного и личного транспорта.

- В части общественного транспорта планируется изменить трамвайные маршруты №1, №3, №7, приостановить работу трамваев по маршруту №4. Троллейбусные маршруты №1 и №7 также планируют изменить, временно закрыть маршрут №6. Автобусы пройдут по двум вариантам объездных маршрутов, пешеходные потоки планируют направить по пятипролетному путепроводу на ул.Кулагина, с переходом через железнодорожные пути и выходом на проспект Ленина в районе здания №106, - отметили в ведомстве.

В мэрии подчеркнули, что схема движения находится в процессе разработки и будет завершена в декабре этого года, после чего ее представят для обсуждения жителям и внесения дополнительных предложений. Также будет разработана карта города с нанесением этих транспортных потоков и маршрутов.

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