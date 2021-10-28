Мост на Новом рынке в Барнауле все-таки полностью снесут

Путепровод на Новом рынке в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Барнаула прошло первое межведомственное совещание, на котором обсудили вопрос реконструкции моста в районе Нового рынка. Его все же закроют, снесут и возведут новый, более широкий, сообщают в пресс-службе мэрии.

В мероприятии приняли участие все заинтересованные лица, в том числе представители ГИБДД, РЖД, проектировщики и многие другие.

- Данная дорожная артерия является одной из ключевых в городе и имеет высокую социальную значимость, поэтому от нашей с вами слаженной работы зависит своевременное исполнение контракта и ввод в эксплуатацию объекта в установленные сроки, - говорит заместитель главы города по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

Подсчитано, что ежедневно данный участок проезжают 55 трамваев, 42 троллейбуса, чуть менее 200 автобусов большой и средней вместимости, а также 162 маршрутки. Если же говорить о личном транспорте, то поток превышает 105 тысяч автомобилей. Перекрытие моста в прямом смысле парализует движение огромной части города. Именно поэтому важно уже на стадии проектирования тщательно продумать все доступные пути объезда.

- В настоящее время прорабатывается вопрос организации выделенных полос для городского пассажирского транспорта на наиболее загруженных участках улиц, таких как проспект Калинина, улицы Аносова и Челюскинцев – для трамваев. Также предусмотрено изменение светофорных циклов, запрет парковки на проблемных участках и изменение организации дорожного движения на перекрестках, прилегающих к проспекту Ленина, - говорит заместитель председателя комитета по транспорту и связи Валерий Ведяшкин.

Предполагается, что рядом с торговым центром «Пионер» на время строительства моста построят трамвайное кольцо, а для удобства пассажиров введут пересадочные тарифы, благодаря которым они смогут сократить затраты на проезд. Специалисты «Горэлектротранса» уже приступили к подготовке проекта.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антона Шеломенцева, к декабрю должны завершить разработку схем движения, после чего их представят жителям города для обсуждения и внесения замечаний.

- Наша главная задача - минимизировать неудобства жителей в период проведения работ, - подчеркнул он.

Непосредственно реконструкция начнется уже с весны 2022 года и продлится до конца 2023-го. Для строительства Алтайскому краю выдан инфраструктурный кредит в рамках федерального проекта. На полученные средства Барнаул приобретет новый путепровод взамен аварийного, а также в районе пересечения Южного и Змеиногорского тракта появится двухуровневая развязка.

- Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста, который будет соответствовать всем современным нормам и ГОСТам. В том числе увеличится число полос для движения автомобильного транспорта и ширина дорожного полотна, сохранятся обособленные трамвайные пути, появятся тротуары и все необходимые коммуникации. Благодаря современным конструктивным решениям будет сокращено число пролетов на обоих мостах, - заключил представитель подрядной организации.

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