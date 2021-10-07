В Барнауле на время реконструкции моста у Нового рынка могут построить трамвайное разворотное кольцо

Особое внимание уделили организации движения трамваев Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начали разрабатывать схему движения транспорта на время реконструкции моста на Новом рынке. В частности, эксперты предлагают построить в районе ТЦ «Пионер» трамвайное разворотное кольцо, сообщает мэрия.

Краевая столица уже подала заявку на участие в федеральном проекте по предоставлению инфраструктурных бюджетных кредитов. В числе объектов, на которые могут выделить деньги – путепровод через железнодорожные пути в районе Нового рынка. В случае положительного решения движение на мосту полностью перекроют до 2023 года включительно.

– Принимая во внимание то, что по проспекту Ленина осуществляется самое интенсивное движение общественного транспорта и личных автомобилей, важнейшим вопросом реализации данного проекта является организация дорожного движения на этот период, - сказал председатель профильного комитета Антон Шеломенцев.

Всего по путепроводу проходит 25 маршрутов общественного транспорта, которые каждый день совершают свыше 2,8 тысяч кругорейсов.

Специалисты проработали возможные варианты изменения схемы движения на время работ. В приоритете будет общественный транспорт. В частности, обеспечить его бесперебойную работу на проспекте Калинина, который станет основным путем перераспределения потока в центральную часть краевой столицы, планируют благодаря выделенной полосе движения. Изменится схема движения и дорожных знаков на прилегающих к проспекту Ленина и других улицах, где также увеличится поток транспорта.

Особое внимание уделили организации движения трамваев. Эксперты считают, что одно из оптимальных решений – строительство в районе ТЦ «Пионер» трамвайного разворотного кольца c введением пересадочных тарифов.

– Для проработки данного вопроса МУП «Горэлектротранс» дано поручение в ближайшее время актуализировать графики режимов движения с учетом сокращения подвижного состава и изменения схем движения городского электротранспорта, – отметили в мэрии.

Специалисты АлтГТУ подготовят более детальную схему движения транспорта, которую планирую презентовать до конца октября.

Ранее мы также сообщали, как администрация Барнаула готовится к масштабной реконструкции путепровода в районе Нового рынка.

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