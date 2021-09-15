Сына бывшего вице-мэра Барнаула Демина подозревают в угрозах сотруднику ФСБ

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В отношении сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина возбудили еще одно уголовное дело. Мужчину подозревают в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, 10 сентября суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Барнаула Сергею Демину. Спустя два дня его 34-летний сын в мессенджере, а также в ходе телефонного разговора высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника управления ФСБ, который осуществлял оперативное сопровождение по уголовному делу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали, что в отношении жены и сына бывшего замглавы Барнаула Сергея Демина возбудили уголовное дело за неуважение к суду.

10 сентября суд Железнодорожного района вынес приговор бывшему замглавы Барнаула Сергею Демину. Экс-чиновника признали виновным в получении крупной взятки и приговорили к 9 годам колонии строгого режима.