Алтайские паралимпийцы прилетели в Барнаул

Алтайские паралимпийцы Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 15 сентября, в Барнаул вернулись участники, призеры и победители Паралимпийских игр в Токио-2020.

Самолет из Москвы приземлился в краевой столице почти на полчаса раньше расписания, но к этому моменту в аэропорту уже все было готово к встрече чемпионов: практически с пяти утра здесь собрались родные и близкие спортсменов, их товарищи, вернувшиеся раньше, журналисты, спортивные чиновники.

Из-за необходимости специального сопровождения, алтайские паралимпийцы последними покинули лайнер. Первым, как это и должно быть, в зале прилета появился трехкратный чемпион Игр пловец Роман Жданов. Правда, прилетел он скромно, без медалей.

- Они в рюкзаке, их сложно доставать, - признался титулованный спортсмен, но под конец торжественного мероприятия, все же продемонстрировал одну награду.

Встреча паралимпийцев в аэропорту Барнаула Фото: Анна СЕМИНА

Явно такого теплого приема спортсмены и их тренеры не ожидали и даже растеряли, но дальше их ждет встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Так что официальны мероприятия продолжаются.

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