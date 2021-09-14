Президент России вручил алтайским паралимпийцам ордена

Алтайские пловцы-паралимпийцы в Токио Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Президент России Владимир Путин на днях подписал Указ, согласно которому призеры и победители XVI Паралимпийских летних игр в Токио-2020 поощряются государственными наградами РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Накануне, 13 сентября, герои получили свои ордена.

- За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх в Токио, - говорится в документе об основании на награждение.

Так, пловец из Бийска Роман Жданов был награжден Орденом Дружбы. Во время Паралимпиады он завоевал пять медалей: три золотые и две бронзовые. Он стал лучшим в плавании на 50 метров брассом, на 150 метров комплексом и на 50-метровке на спине. Причем в двух случаях он установил мировой рекорд. Третье место досталось ему в гонке на 100 и 200 метров вольным стилем.

Роман Жданов на встрече с Владимиром Путиным (фото: скриншот видео с сайта kremlin.ru)

Помимо Романа государственную награду получит пловец Егор Ефросинин. Его удостоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В Токио он взял «серебро» на 100-метровки брассом.

Еще один уроженец Алтайского края, кто был отмечен в указе – легкоатлет Александр Костин. В беге на 5000 метров он стал бронзовым призером среди спортсменов с нарушением зрения. Президент «выписал» на его имя медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Аналогичную госнаграду получит его ведущий Юрий Клопцов.

Александр Костин в Кремле Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Формально, в списке значатся еще два спортсмена, которые ранее имели отношение к нашему региону – Сергей Петриченко – гид слабовидящей легкоатлетки из Уфы Анны Кулинич-Сорокиной (вместе они завоевали «бронзу»), а также Вера Муратова, взявшая медаль в пауэрлифтинге. Некоторое время она жила в Барнауле и тренировалась в клубе «Патриот» у Андрея Подпального. Сейчас она выступает за Владимирскую область.

Торжественная церемония вручения государственных наград состоялась в Кремлевском дворце. «Виновников» этого праздника лично принимал президент страны Владимир Путин:

- Красиво, мощно «выстрелили» и пловцы-дебютанты Валерия Шабалина и Роман Жданов. На своей первой Паралимпиаде они взяли целую россыпь наград, причём разного и высшего достоинства, трижды взошли на вершину пьедестала и поставили новые мировые рекорды, - обратился в своей речи к паралимпийцам глава государства. - Дорогие друзья! О каждом из вас можно рассказывать долго. Ваши судьбы достойны и экранизации, и книги. Хочу ещё раз поблагодарить вас за ваше упорство и за тот неизменно победный настрой, с которым идёте по жизни, за ваш пример, который окрыляет тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И за умение «держать удар» и верить в себя. Ваши достижения, мастерство безо всякого преувеличения можно назвать торжеством силы человеческого духа. Позвольте мне от души пожелать вам успехов, спортивной удачи, энергии и, конечно же, ярких побед в будущем!

Роман Жданов, Егор Ефросинин и их тренер Елена Соколова в Кремле Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алтайский пловец Роман Жданов в своем ответном слове также поблагодарил Владимира Путина за поддержку, а также обратился к Паралимпийскому комитету России, который помогал спортсменам на протяжении всего этапа подготовки:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Дорогие коллеги! Я хочу выразить огромную радость от достойного участия нашей команды на Паралимпийских играх в Токио, каждый спортсмен действительно показал свои навыки на максимум, порой даже на пределе своих возможностей, - говорит Роман. - Я хочу поблагодарить лично вас, Владимир Владимирович, за неоценимое внимание к паралимпийскому спорту в нашей стране. Очень важно сказать, что сразу же после завершения соревнований моментально от вашего имени вручали поздравительные телеграммы, которые руководство Паралимпийского комитета России вручало нам в торжественной обстановке. Также за ваши добрые слова и поздравления, которые вызывали чувство невероятной гордости и радости за наши победы. Спасибо вам за это.

По словам спортсмена, на протяжении всего цикла подготовки к Играм рядом были не только тренеры, но и медики, они же в режиме 24/7 сопровождали их уже непосредственно в Токио.

- И все вместе большой сплоченной командой спортсменов, тренеров, наставников, врачей и специалистов мы доказали, что наша страна по праву считается великой спортивной державой, - продолжает Роман. - Многое было против нас, и, несмотря на то, что нас лишили национального гимна и флага, обозначили не россиянами, а нейтральными атлетами, паралимпийцы все равно выступали за Россию, потому что Россия – наша Родина, а Гимн всегда звучал в наших сердцах. Мы – великая страна, и трудности нас только закаляют.

Напомним, ранее, 11 сентября, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца победители и призеры Олимпийских игр в Токио-2020 встречались с главой государства. В их числе был стрелок из Бийска Сергей Каменский. Помимо медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени ему вручили ключи от новой BMW X3.

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