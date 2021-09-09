Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приедет в Барнаул и посетит медучреждения

Точно известно, что Мурашко посетит только барнаульские медучреждения Фото: Олег УКЛАДОВ

10 сентября Алтайский край с официальным визитом посетит министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет издание «Толк».

- Программа визита и то, какие именно объекты здравоохранения края посетит Мурашко, станут известны только после прибытия министра на Алтай, - говорится в публикации.

Точно известно, что Мурашко посетит только барнаульские медучреждения. Выезд в районы не планируется. Визит продлится всего один день.

Напомним, ранее стало известно, что глава Минздрава страны может посетить регион.

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