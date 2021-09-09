Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2021 15:33

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приедет в Барнаул и посетит медучреждения

Визит продлится всего один день
Анна Кабанова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Точно известно, что Мурашко посетит только барнаульские медучреждения

Точно известно, что Мурашко посетит только барнаульские медучреждения

Фото: Олег УКЛАДОВ

10 сентября Алтайский край с официальным визитом посетит министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет издание «Толк».

- Программа визита и то, какие именно объекты здравоохранения края посетит Мурашко, станут известны только после прибытия министра на Алтай, - говорится в публикации.

Точно известно, что Мурашко посетит только барнаульские медучреждения. Выезд в районы не планируется. Визит продлится всего один день.

Напомним, ранее стало известно, что глава Минздрава страны может посетить регион.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В рубцовском детском стоматологическом отделении ограничили прием для иногородних

Причина – дефицит врачей (подробнее)