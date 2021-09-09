В рубцовском детском стоматологическом отделении ограничили прием для иногородних

Объявление, подписанное администрацией поликлиники, висит на входе в отделение Фото: Олег УКЛАДОВ

В детском отделении рубцовской стоматологической поликлиники ограничили прием пациентов из других городов по причине нехватки специалистов, пишет издание «вРубцовске.ру».

- Помощь иногородним пациентам осуществляется только по направлению врача или фельдшера, - говорится в публикации.

Объявление, подписанное администрацией поликлиники, висит на входе в отделение. Похожая ситуация наблюдается и в отделении для взрослых. К врачу нужно записываться за месяц.

Как рассказал журналистам сотрудник медучреждения, пожелавший сохранить анонимность, кадровые проблемы могли возникнуть из-за внутренней политики поликлиники. В результате чего специалисты перешли в частные клиники.