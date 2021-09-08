В сентябре в Алтайский край может приехать министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: пресс-служба правительства РФ

В Алтайский край может приехать министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на свои источники. Предположительно, его визит запланирован на 10 сентября.

– По сведениям инсайдеров, глава российского Минздрава намерен посетить значимые медицинские учреждения региона и провести здесь ряд встреч, – пишет издание.

Сообщается, что Мурашко предположительно побывает в Алтайских краевых диагностическом центре, онкологическом диспансере «Надежда» и в кардиодиспансере. Также во время рабочего визита планах у министра здравоохранения региона.