На Алтае завершили расследование дела о смерти девочки, которой прокололи легкое

Трагедия произошла 11 января 2021 года в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершили расследование дела по факту смерти годовалой девочке, которой прокололи легкое в сельской больнице. Об этом сообщила мать ребенка Регина Голошубова на своей странице в Instagram.

– Запасаемся валерианкой и всем остальным. Следствие завершено. Осталось пережить суды, а их, я чувствую, будет много, даже с учетом всех доказательств, – написала мама девочки.

В разговоре с «КП», Регина Голошубова уточнила, что до окончания судов не может разглашать подробности дела.

Напомним, трагедия произошла 11 января в Алтайском крае. Семья из Якутии на каникулах приехала к бабушке в село Красный Яр Советского района. По словам матери, дома малышка опрокинула на себя полстакана кипятка. Ребенка сразу отвезли в больницу, где врачи решили поставить девочке капельницу через подключичный катетер, но во время процедуры произошли проблемы и в результате ребенок скончался. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности

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