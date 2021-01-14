Годовалая Варенька в семье Голошубовых была младшим ребенком в семье. Родители души не чаяли в своей вечно улыбающейся дочурке. Все шло хорошо. Но недавно жизнь девочки резко оборвалась. Трагедия случилась 11 января. Абсолютно здоровый ребенок умер в результате нелепой случайности в реанимации алтайской больницы.Обкатило кипяткомСемья Голошубовых из Якутии на каникулах приехала к бабушке в село Красный Яр Советского района.– Утром 11 января моя малышка пролила на себя полстакана горячей воды. Она заплакала, естественно, я быстро сняла с нее одежду. Мы очень испугались, закутали ее в плед и сразу поехали за помощью в Советскую ЦРБ. Я больше всего переживала за глазик – на него попал кипяток. Врачи сказали – ничего серьезного, но, так как ребенок маленький, нужно пройти в реанимацию. Там нам обработали ранки и забинтовали, ребенок чувствовал себя хорошо. Большую часть времени Варя была у меня на рука, но даже успела походить, – говорит мама Регина.Как рассказывает девушка, после пришла медсестра, чтобы поставить девочке капельницу, потому что от ожога ребенок может быть обезвожен. На руках у Вари не смогли найти венки, поэтому решили поставить катетер под ключицу. Чтобы все прошло гладко, и ребенок случайно не дернулся, надо было ввести его в легкий наркоз.– Медсестра поставила укол и сказала, что минут через 20 девочка уснет. Время еще не истекло, а моя девочка уже засыпала, я положила ее на кровать. Тут снова пришла медсестра, я даже не успела сообразить, как она поставила еще два укола. На вопрос, что это, ответила – чтобы быстрее уснула, – вспоминает Регина. – Тут же пришли два врача и сказали, чтобы я вышла из реанимации. Примерно через полтора часа в реанимации начали бегать и искать аппарат ИВЛ. Я стала спрашивать, что там происходит, но все молчали. В 14:00 нам сказали, что наша девочка умерла, она лежала на кровати накрытая…Как уточнила Регина, у Вари не было хронических заболеваний и непереносимости каких-либо препаратов.Проткнутое легкое и уголовное делоПо предварительным данным, смерть наступила из-за повреждения левого легкого при катаризации подключичной вены. Следственный комитет возбудил уголовное дело ч. 2 ст. 109 УК РФ. В краевом Минздраве проводят проверкучсамса.– Приносим искренние соболезнования родным и близким девочки. По данному случаю уже ведется ведомственная проверка с привлечением всех необходимых профильных специалистов, в ходе которой действиям медицинских работников будет дана оценка, виновные понесут наказание, – прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава.13 января Варю похоронили в селе Красный Яр.Письма на тот светТеперь родителям Вари приходится бегать по следователям и адвокатам – они хотят, чтобы больше ни один ребенок не пострадал из-за некомпетентных врачей. Как рассказывает Регина, в этой же больнице 15 лет назад умерла ее бабушка от неправильно назначенного укола. Помимо прочего, Голошубовы ищут психолога для своей старшей дочери Василисы, которой сейчас пять лет. Она задавала очень много вопросов о том, где ее сестренка. Ей не говорили напрямую, что Варя умерла.– Мы сказали, что Варвара превратилась в ангелочка и живет на небе, – говорит Регина.Василиса стала замкнута и постоянно просит родителей писать письма Варе «туда», на небо…ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Обморожения, травмы и не только: 2 тыс. человек попали в больницы Алтайского края за новогодние праздникиВо время нынешних каникул обращений к медикам было меньше, чем в прошлом году (подробнее)