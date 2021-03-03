Мама погибшей от проколов легкого девочки опровергла информацию о 38 ранах

Девочка скончалась 11 января. Фото из архива героев публикации

Мама погибшей Вари Голошубовой, которая умерла в Советской ЦРБ после манипуляций врачей, опровергла информацию о 38 ранах в легком. Сообщение об этом ранее появилось СМИ.

Якобы согласно акту проверки в больнице, случай смерти годовалой Вари «можно назвать условно предотвратимым при условии своевременного выявления осложнения при постановке катетера». Отмечается, что сама процедура была обоснованной, однако у врачей не было возможности контролировать процесс через УЗИ. К осложнениям могли привести и возраст ребенка, и технические трудности проведения манипуляции - именно из-за последнего обстоятельства диагностика наступивших осложнений была запоздалой. В СМИ сообщают, что, согласно документу, у ребенка обнаружено 38 повреждений только в левом легком.

– Акт проверки у следователей, это информация не разглашается. В проверке сказано лишь о множественных ранах, а экспертизу только назначали, – рассказала «КП» мама девочки Регина Голошубова.

Откуда появляется информация о конкретном количестве ран, Регина не знает. Ранее в СМИ появлялась информация о 13 колотых ранах, что тоже оказалось фейком.

Напомним, трагедия произошла 11 января. Семья Голошубовых из Якутии на каникулах приехала к бабушке в село Красный Яр Советского района. По словам матери, дома малышка опрокинула на себя полстакана кипятка. Ребенка сразу отвезли в больницу, где врачи решили поставить девочке капельницу через подключичный катетер, но во время процедуры произошли проблемы и в результате ребенок скончался. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Реаниматолог, который занимался погибшей девочкой, до сих пор отстранен от работы с маленькими пациентами, но продолжает принимать взрослых – он единственный специалист в больнице.

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