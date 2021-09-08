Бывшему министру транспорта Алтайского края продлили домашний арест

Ходатайство следователя о продлении домашнего ареста Александра Дементьева было рассмотрено Октябрьским районным судом накануне
Фото: Олег УКЛАДОВ
8 сентября стало известно, что суд продлил меру пресечения бывшему главе Министерства транспорта Алтайского края Александру Дементьеву, который обвиняется в получении взятки, пишет информационное агентство «Банкфакс».
Как пояснили изданию в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, домашний арест экс-министра продлится еще 24 дня.
- Ходатайство следователя о продлении домашнего ареста Александра Дементьева было рассмотрено Октябрьским районным судом накануне. В картотеке инстанции указано, что оно было удовлетворено,- говорится в публикации.
Издание предполагает, что в ближайшее время, вероятно, расследование могут завершить и направить дело в суд.
Напомним, Александру Деменьтеву предъявляют обвинение в получении взятки в размере 5 млн рублей.
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