Бывшему министру транспорта Алтайского края продлили домашний арест

Ходатайство следователя о продлении домашнего ареста Александра Дементьева было рассмотрено Октябрьским районным судом накануне Фото: Олег УКЛАДОВ

8 сентября стало известно, что суд продлил меру пресечения бывшему главе Министерства транспорта Алтайского края Александру Дементьеву, который обвиняется в получении взятки, пишет информационное агентство «Банкфакс».

Как пояснили изданию в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, домашний арест экс-министра продлится еще 24 дня.

- Ходатайство следователя о продлении домашнего ареста Александра Дементьева было рассмотрено Октябрьским районным судом накануне. В картотеке инстанции указано, что оно было удовлетворено,- говорится в публикации.

Издание предполагает, что в ближайшее время, вероятно, расследование могут завершить и направить дело в суд.

Напомним, Александру Деменьтеву предъявляют обвинение в получении взятки в размере 5 млн рублей.

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