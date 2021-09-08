Федеральный телеканал снял сюжет об угрозах алтайским журналистам

После выхода серии расследований на «Толке», в редакцию телеканала стали поступать звонки с угрозами Фото: Олег УКЛАДОВ

7 сентября в программе «Вести. Дежурная часть» вышел сюжет о работе барнаульских корреспондентов с телеканала «Толк» над серией расследований про контрафактный алкоголь и сигареты.

Смотреть видеосюжет Вести. Дежурная часть. Эфир от 07.09.2021

- Почти четверть сигарет, что лежат на прилавках магазинов Алтайского края – контрафакт. И это официальный результат экспертных исследований. Журналистский эксперимент данные лишь подтверждает, - говорится в сюжете.

После выхода серии расследований на «Толке», в редакцию телеканала стали поступать звонки с угрозами. Неизвестный угрожал расправиться с теми, кто участвовал в создании материалов.

Как удалось узнать, номер телефона, с которого звонил угрожающий, зарегистрирован в Алтайском крае. Руководитель телеканала подала заявление об угрозах и воспрепятствовании профессиональной деятельности в полицию.

Напомним, что журналисты "Толка" выяснили, где в Барнауле продают контрафактный алкоголь.

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