Звонок поступил с мобильного телефона, зарегистрированного в Алтайском крае Фото: Татьяна Гейнрих

После выхода сюжета о торговле контрафактом в редакцию телеканала «Толк» начали поступать угрозы. В телефонном разговоре неизвестный обещал расправиться с журналистами.

Угрожают убить

Во время разговора неизвестный сказал: «Прекратите, твари, или я вас прикончу». Причиной реакции он назвал выход сюжетов о продаже в Барнауле контрафактных алкоголя и сигарет.

Звонок поступил с мобильного телефона, зарегистрированного в Алтайском крае. Журналисты обратились в полицию с просьбой установить личность звонившего и привлечь его к уголовной ответственности.

Смотреть видеосюжет Алтайским журналистам угрожают после сюжета о торговле контрафактом

– Заявление написано сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ст.119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") и ст.144 ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). На данный момент документы переданы в полицию и в ближайшее время сотрудники должны принять решение, – отмечает «Толк».

Новая точка

Журналисты нашли еще одну точку в Барнауле, где якобы торгуют контрафактными сигаретами. Она находится вблизи Нового рынка, всего в 400 метрах от отделения полиции по Октябрьскому району.

Несмотря на работу с, предположительно, контрафактной продукцией, на стекле указаны официальные данные индивидуального предпринимателя, на чье имя зарегистрирована торговая точка.

Что было известно ранее

Напомним, только за последний месяц в Алтайском крае некачественным алкоголем отравились 10 человек. Шестеро из них умерли, а одна девушка частично ослепла. Журналисты выяснили, что в краевой столице работает несколько точек, где торгуют контрафактом.

Несмотря на явные нарушения законодательства, такие точки продолжают открыто работать. По сведениям источников телеканала, некоторые магазины действуют в Барнауле уже семь–десять лет.

Журналисты направили официальные запросы сразу в несколько контролирующих органов: МВД, ФСБ, прокуратуру и налоговую – с просьбой провести соответствующие проверки.

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