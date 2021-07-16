Глава алтайского поселения заявил об улучшении потенции после прививки от COVID-19

Алексей Киршин перечислил «побочные эффекты» от вакцины
Фото: Олег УКЛАДОВ
Глава Артыбашского поселения Республики Алтай Алексей Киршин рассказал о «побочных эффектах» после второй прививки против коронавируса. Как он пишет на своей странице в инстаграме, вакцина способствует улучшению потенции.
- Сегодня поставил вторую вакцину Спутник V! Побочные эффекты: ушла тревога, с тал видеть цветные сны, улучшилась потенция. Всем рекомендую, - рассказал чиновник своим подписчикам.
В комментариях оценили юмор главы поселения. Так, одна женщина поинтересовалась, есть ли и другие эффекты.
- А ещё побочки? Например, зарплата стала больше или китайский язык за ночь можно выучить, - комментирует Евгения Булавина.
- Шутник. Но, радует, что не антипрививочник, - добавила еще одна подписчица Алексея.
Напомним, в настоящий момент в республике действует обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.
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