Глава алтайского поселения заявил об улучшении потенции после прививки от COVID-19

Алексей Киршин перечислил «побочные эффекты» от вакцины Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Артыбашского поселения Республики Алтай Алексей Киршин рассказал о «побочных эффектах» после второй прививки против коронавируса. Как он пишет на своей странице в инстаграме, вакцина способствует улучшению потенции.

- Сегодня поставил вторую вакцину Спутник V! Побочные эффекты: ушла тревога, с тал видеть цветные сны, улучшилась потенция. Всем рекомендую, - рассказал чиновник своим подписчикам.

В комментариях оценили юмор главы поселения. Так, одна женщина поинтересовалась, есть ли и другие эффекты.

- А ещё побочки? Например, зарплата стала больше или китайский язык за ночь можно выучить, - комментирует Евгения Булавина.

- Шутник. Но, радует, что не антипрививочник, - добавила еще одна подписчица Алексея.

Напомним, в настоящий момент в республике действует обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

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