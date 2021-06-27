В Республике Алтай ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Вакцинироваться должны до 30 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный государственный санитарный врач по Республике Алтай 26 июня подписал постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса.

- Проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемическая ситуация по данной инфекции на территории Республики Алтай расценивается как неблагополучная, - резюмирует глава регионального Роспотребнадзора Леонид Щучинов.

Согласно изданному документу, под волну обязательной вакцинации попадают не все. В частности, посетить процедурный кабинет должны будут сотрудники задействованные в торговле, общественном питании, представители туриндустрии, медики и сотрудники санаториев, работники салонов красоты, косметических кабинетов, СПА и массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, транспорта и т.д. Если говорить в целом, то речь идет о сфере оказания услуг, там, где происходит постоянный тесный контакт с большим количеством клиентов.

Полный список, кто должен будет пройти обязательную вакцинацию, опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

Помимо сферы услуг прививки должны поставить сотрудники правоохранительных органов, гражданские и муниципальные служащие. При этом в ведомстве отмечают, что специалисты данных областей могут быть освобождены от обязательной вакцинации при наличии противопоказаний.

До 1 июля руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны предоставить в медорганизации списки сотрудников. А уже до 30 июля эти работники должны поставить первую прививку или однокомпонентную вакцину. Вторую – до 30 августа. По всем правилам иммунная прослойка в коллективе должна составить не менее 60% от общей численности.

Отметим, на сегодняшний день в Республике Алтай за все время наблюдения лабораторно коронавирус подтвержден у 17 747 человек. Из них выздоровели 16 991. Скончались 285.

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