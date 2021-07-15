Более тысячи жителей Алтайского края заболели COVID-19 после вакцинации

Вакцинация продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

Свыше тысячи жителей Алтайского края заболели уже после того, как сделали прививку против COVID-19. Об этом, а также о том, могут ли вакцинацию от коронавируса сделать обязательной, во время пресс-конференции 14 июля рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Сколько человек заболели после прививки

По данным минздрава Алтайского края, пациенты круглосуточно поступают в больницы, и точную цифру заболевших после иммунизации назвать сложно. Среди вакцинированных от коронавируса уже зафиксировали более тысячи заболевших. В большинстве случаев они заразились после первой прививки.

– Это крайне низкий показатель, ведь сегодня мы уже говорим о том, что привито 406 тыс. человек, – сказал Дмитрий Попов.

Он добавил, что прошедшие вакцинацию, как правило, переносят болезнь легко и с минимальными последствиями для здоровья. При этом есть отдельные случаи более тяжелого течения, это индивидуальные особенности человека.

Ждать ли обязательную вакцинацию

Ульяна Калинина, замруководителя краевого управления Роспотребнадзора, отметила, что скорее всего со временем прививку от коронавируса включат в национальный календарь по вакцинации для отдельных категорий граждан, в частности, для групп риска.

– С новой коронавирусной инфекцией мы будем жить еще не один год, я думаю, скорее всего прививка от нее войдет в нацкалендарь, – сказала Ульяна Калинина.

Она добавила, что так было с гриппом – сначала прививали только по эпидпоказаниям, а спустя некоторое время ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Замруководителя краевого управления Роспотребнадзора подчеркнула, что решение об обязательной вакцинации от COVID-19 в Алтайском крае пока не принято, однако такая возможность рассматривается для отдельных категорий граждан.

Глава алтайского минздрава также добавил, что такое решение могут принять для отдельных профессий – в частности, тех, кто находится в группах риска. Например, это медики, которые имеют наибольший контакт с инфицированными и, как следствие, могут заболеть.

– Это отдельные профессии, которые должны быть рассмотрены. Среди специалистов, например, работники транспортной сферы, социальных услуг, здравоохранения, образования. Эти специалисты уже давно прививаются против ряда заболеваний, исходя из эпидемиологических требований, – сказал министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае осенью переболело примерно 16 тыс. медработников. Всего в отрасли заняты 33 тыс. человек, таким образам у почти половины есть иммунитет. Кроме того, свыше 12 тыс. медиков вакцинировались от коронавируса. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Кроме того, мы писали о том, что в Барнауле открываются дополнительные пункты вакцинации. Поставить прививку можно будет с 14 июля в ТРЦ и автовокзале.

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