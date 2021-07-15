Фото с сайта администрации Барнаула

В Барнауле убили и сожгли участкового. Его тело обнаружили накануне в Гоньбе. Подозреваемый задержан, им оказался ранее судимый мужчина. Об этом сообщают источники КП-Барнаул.

Мужчина поехал проверять ранее судимого мужчину и пропал. Его обгоревшее тело нашли накануне. На теле имеются следы насильственной смерти - ножевые или огнестрельные пока не ясно, это должна определить экспертиза.

Известно, что погибший - участковый уполномоченный полиции из Ленинского района Владислав Неудахин. По факту возбуждено уголовное дело.