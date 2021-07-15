Поехал вручать повестку рецидивисту и пропал: в Барнауле нашли сожженное тело участкового

Погибший Владислав Неудахин. Фото с сайта ГУ МВД и администрации города.

Участковый Владислав Неудахин перестал выходить на связь 14 июля, искать его начали около 3 часов ночи 15 июля. Об этом КП-Барнаул сообщил достоверный источник.

- Вечером, примерно в 19.30, он поехал к жулику в Гоньбе, который не являлся на следствие, скрывался. Участковый должен был вручить ему повестку, - рассказал собеседник.

Это был уже конец рабочего дня, полицейский сдал оружие и, по сути, выполнял просьбу следователя - подобные сверхурочные обычная практика для полицейских.

Владислав был на служебной «Ладе Гранте», поехал один, наверное, был уверен в своих силах. Это при том, что ему нужно было навестить опасного рецидивиста, которого ранее судили по статьям об убийстве и причинении тяжких телесных повреждений.

По данным телеграм-канала «Unusual Crimes Barnaul», по тревоге на поиски коллеги подняли весь гарнизон полиции. Спустя несколько часов поиска и восстановления маршрута был найден полностью сгоревший служебный авто и сильно обгоревшее тело полицейского с признаками насильственной смерти.

Следственная группа в поселке. Фото предоставлено очевидцем.

- На теле имеются следы насильственной смерти – ножевое или огнестрельное ранение, пока непонятно, это установит экспертиза, - рассказал источник.

По подозрению в убийстве задержали мужчину, к которому приезжал участковый. По его первоначальному объяснению, полицейский вручил ему повестку и уехал. Вот только в бане у мужчины обнаружили перепачканную кровью одежду, заляпанный бурым веществом коробок спичек.

Обгоревший автомобиль. Фото предоставлено очевидцем.

Таким образом появилась предварительная версия: когда полицейский приехал к дому рецидивиста, тот жарил во дворе шашлыки с какой-то женщиной. Жулик сел в машину к участковому, и они поехали. А дальше, по всей вероятности, бывший зэк напал на полицейского и убил, а потом поджег машину. Тело Неудахина обнаружили в поле перед автомобилем, во время пожара он сильно обгорел.

Сейчас 57-летний подозреваемый задержан. У полицейского остались жена и трое детей.

- Это наш участковый, весь поселок в шоке. Две недели назад он человека у нас в поселке искал. Общалась лично. Да и люди наши местные все положительно о нем отзывались. Он вообще не конфликтный был, очень вежливый, спокойный, - написала в соцсетях жительница города Елена Зыкова