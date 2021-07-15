В Барнауле задержали подозреваемого в убийстве участкового

Подозреваемый в убийстве участкового.

Стала известна личность подозреваемого в убийстве барнаульского участкового Владислава Неудахина. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщил региональный следственный комитет.

- По подозрению в совершении убийства в порядке ст. 91 УПК РФ задержан местный житель, - рассказали следователи.

Смотреть видеосюжет В Алтайском крае следователи СК России устанавливают обстоятельства убийства полицейского

Участковый приехал к ранее судимому мужчине в поселок Гоньба 14 июля, он должен был вручить ему повестку. После этого мужчина перестал выходить на связь, его начали искать ночью, подняли весь барнаульский гарнизон. В итоге в поле нашли сгоревший служебный автомобиль. А рядом лежало обгоревшее тело погибшего стража порядка с признаками насильственной смерти.

Подозреваемый

Под подозрение попал 57-летний ранее судимый Владимир Шедов. У него дома обнаружили одежду в крови. По предварительной информации, мужчина уже во всем сознался.

Основная версия произошедшего: когда полицейский приехал к дому рецидивиста, тот жарил шашлыки. Он сел в машину к участковому, и они поехали. Потом, по всей вероятности, бывший зэк напал на полицейского и убил - на шее умершего обнаружена колотая рана, возможно, от шампура. А потом поджег машину.

О Шедове известно, что он уже отбывал наказание за убийство, совершенное в 1993 году при превышении пределов необходимой обороны, а также кражу. Тогда ему дали пять лет.

В 2004 году его еще приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строго режима за то, что он до смерти избил женщину.

И вот теперь факту смерти полицейского возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка).

По словам помощника прокурора края Марии Антошкиной, надзорное ведомство держит на контроле расследование:

- В целях координации действий сотрудников правоохранительных органов и оперативных служб на место происшествия выезжал заместитель прокурора края Петр Новиков.

Соболезнования близким

39-летний Владислав Неудахин родился в селе Демино Заринского района. Отслужил в 2002 году, в органы устроился в 2005. Коллеги погибшего полицейского принесли соболезнования его близким.

Погибший Владислав Неудахин. Фото с сайта ГУ МВД и администрации города.

- Владислав Викторович более 15 лет прослужил в полиции в качестве участкового уполномоченного. Его всегда отличал ответственный подход к исполнению поставленных задач, уважительное отношение к населению, высокий профессиональный уровень. Он являлся кандидатом в мастера спорта по биатлону. За достигнутые результаты в работе неоднократно поощрялся руководством МВД и ГУ МВД России по Алтайскому краю. Был представлен к наградам: медалям «За отличие в службе» II и III степени, - рассказали в пресс-службе краевого МВД.

У него остались жена и трое детей. Семье погибшего сотрудника пообещали оказать помощь и поддержку со стороны ОВД. Светлая память о Неудахине Владиславе Викторовиче навсегда останется в сердцах его близких и коллег.

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