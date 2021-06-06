В алтайских школах усилят работу против буллинга

У каждой образовательной организации есть программа воспитательных мер Фото: Олег УКЛАДОВ

В школах Алтайского края усилят работу против буллинга, сообщил на пресс-конференции глава регионального минобра Максим Костенко.

– По закону образовательная организация несет ответственность за то, что там происходит. Поэтому создание благоприятного и безопасного пространства в школе – работа, которая с повестки не уходила, а только усиливается, – сказал Максим Костенко.

Он добавил, что у каждой образовательной организации есть программа воспитательных мер. А в Барнауле, например, обратились с предложением к главе города создать группу, чтобы проанализировать недоработки, нарушения во взаимодействии образовательного комитета и школ города.

С нового учебного года планируется, что каждая школа составит особый паспорт, где будут отмечены опасные уголки - там, где школьники потенциально могут устроить разборки друг с другом. По этому паспорту учебные организации дополнительно оснастят видеокамерами, чтобы отслеживать конфликты.

Отметим, вопрос буллинга был поднят в связи с недавним случаем надругательства школьниц над младшеклассницей.