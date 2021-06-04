«Вопиющий случай и огромная трагедия»: глава алтайского Минобрнауки о надругательстве над младшеклассницей в Барнауле

ЧП произошло в заброшенном здании Фото: Татьяна Гейнрих

После ЧП с надругательством над 11-летней девочкой в Барнауле Минобрнауки Алтайского края проверит, как руководство школы, где учатся участники конфликта, работало с воспитанниками. Об этом во время пресс-конференции 4 июня рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко.

«Жизнь повернула в другое направление»

Следственные органы выясняют, как именно мог произойти столь чудовищный инцидент с надругательством над девочкой.

– Мы считаем, что это просто вопиющий случай и огромная трагедия для семьи. Причем, безусловно, и пострадавшей девушки и других. Жизнь повернула в другое направление, – сказал Максим Костенко.

Он добавил, что вместе с комитетом по образованию проверили, как в школе работали с детьми, а также как там отреагировали на ситуацию. Выяснилось, что девушки, участвующие в конфликте, раньше не попадали в поле зрения педагогов. Они нормально учились, на их поведение не было жалоб, школьницы участвовали в общественной жизни.

–Мы продолжим работу в этом направлении, обратились в прокуратуру с просьбой разрешить нам провести надзорную проверку об исполнении закона об образовании. Как в отношении школы, так и в отношении комитета по образованию Барнаула. – добавил глава алтайского Минобрнауки.– Разработана программа поддержки школы на весь учебный год. Родителям не должно быть страшно водить туда детей.

Не допустить насилия

Министр добавил, что в образовательных учреждениях проводят работу против буллинга. К мэру Барнаула обратились с предложением создать группу, чтобы совместно найти и комплексно проанализировать недоработки, возможные нарушения во взаимодействии образовательного комитета и других школ города.

– По закону образовательная организация несет всю меру ответственности за то, что там происходит, поэтому создание благоприятного, комфортного, безопасного пространства в школе – работа, которая с повестки не уходила, а только актуализируется и усиливается, – отметил глава алтайского Минобрнауки.

По его словам, у каждой образовательной организации есть программа воспитательных мероприятий.

Все вопросы – к следствию

Напомним, Максиму Костенко и другим чиновникам в ближайшее время предстоит общаться со следователям в рамках уголовного дела о халатности должностных лиц, которое возбудили после ЧП со школьницей. На вопрос, какую работу уже провели правоохранители, и кого допросили министр ответил жестко:

– Следственный комитет заявил – все эти вопросы к Следственному комитету и обращайте.

Ранее мы сообщали, что ЧП произошло 23 мая. По данным следствия, 14-летняя школьница в компании сверстников побила, а затем надругалась над 11-летней девочкой. Все это подростки сняли на камеру и распространили по соцсетям.

Школьнице предъявлено обвинение по ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Сейчас она находится в СИЗО.

Кроме того, мы писали о том, что заброшенное здание в Барнауле на улице Водопроводной, 74, в котором избили и надругались над четвероклассницей, уже давно подлежало сносу. На картах оно указано просто как «сооружение». Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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