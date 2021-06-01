Установлена причина смерти алтайской школьницы после разговора с завучем

СУ СК РФ по Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Причиной смерти алтайской школьницы после разговора с завучем стала аспирация дыхательных путей. Иначе говоря, в дыхательные пути девочки попала пища, и она подавилась. Об этом на пресс-конференции сообщил замруководителя Следственного управления СК по краю Константин Мальцев.

- К несчастью, в тот момент никого не оказалось рядом. Информация о том, что смерть связана с тем, что она незадолго до этого имела тяжелый разговор в школе - преувеличена. Мама подтверждает, что девочка накануне была в хорошем настроении, - отметил представитель СУ СК.

Напомним, 8 апреля в Рубцовске умерла 12-летняя школьница. Это случилось после разговора с завучем лицея. Она вызвала ученицу с мамой в кабинет и отругала за ролик в Тик Токе. Разговор проходил на высоких тонах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо и умерла.

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После школы Маша и родительница пошли домой. Чтобы поддержать ребенка и поднять настроение, они зашли в магазин, купили игрушку и новую куртку. Казалось, ситуация исчерпана и больше грустить не о чем – все позади. Вскоре, по словам Татьяны, девочка отошла от стресса (подробнее)