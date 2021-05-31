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Политика31 мая 2021 16:04

Депутаты бийской гордумы опять предложили уволить мэра

Они написали обращение на имя губернатора
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Александр Студеникин

Александр Студеникин

Фото: газеты «Бийский рабочий»

Депутаты Бийской городской Думы составили петицию, в которой требуют уволить действующего градоначальника Александра Студеникина. Об этом сообщает издание «Бийский рабочий».

- Под обращением, направленным главе города Александру Студеникину и губернатору Виктору Томенко свои подписи поставило более десяти депутатов, - говорится в сообщении.

Отметим, для запуска процедуры отставки градоначальника, достаточно мнения более трети думцев, то есть как раз не менее десяти человек. Ранее аналогичную петицию составляли представители КПРФ и в конце 2020 года под ней подписались восемь. Сейчас их 13. Большинство – коммунисты.

Видимо не выдержав давления, 30 марта 2021 года Студеникин на своей странице в Instagram сделал официальное заявление о том, что добровольно покидает занимаемый пост. Однако спустя пару дней чиновник отозвал свое заявление.