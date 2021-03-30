Мэр Бийска Александр Студеникин уходит в отставку

Александр Студеникин Фото: газеты «Бийский рабочий»

Глава Бийска Александр Студеникин принял решение о досрочном уходе с занимаемого поста.

Причиной тому послужила неудовлетворительная оценка его работы и сотрудников администрации города депутатам городской Думы, по итогам 2020 года.

- Исходя из этого, мною принято обдуманное и взвешенное решение о подаче заявления об отставке с поста Главы города. Считаю, что несу личную ответственность за подобную оценку нашей работы. Прошу депутатов освободить меня от должности до 31 мая 2021 года. Бийчане, спасибо вам за поддержку, которую вы оказывали! Мы были хорошей командой! – написал Студеникин на своей странице в Instagram.

Критика градоначальника вполне объективная. В прошлом году Бийск провалил программу по благоустройству. Ни один объект не был сдан в срок – ни общественные территории, ни ремонт дворов. Кроме того, немало претензий вызывает уборка снега и это касается не только этого года, но и, разумеется, прошлого.

Напомним, Александр Студеникин принял руководство Бийском летом 2017 года. А на декабрьском заседании Думы города его кандидатуру поддержали единогласно. Сейчас же таким же составом его оценили, как несостоявшегося градоначальника.