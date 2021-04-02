Мэр Бийска Александр Студеникин отозвал заявление об отставке

Александр Студеникин. Фото: скриншот с видео на канале "Администрация Бийска"

Глава Бийска Александр Студеникин отозвал заявление об отставке со своего поста. Видеообращение мэра алтайского наукограда опубликовали в YouTube-канале администрации города.

Александр Студеникин говорит в ролике, что в Бийске, действительно, случилось два транспортных коллапса, были проблемы с вывозом снега, срыв программы благоустройства в 2020 году и другие сложности. Все это привело к решению уйти в отставку. Однако, по мнению Студеникина, нельзя бросать город в переходный период и он отозвал завяление об отставке.

Градоначальник рассказал, что встречался с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

– Все, что было обещано, – должно быть выполнено. Все, что начато, – должно быть завершено. Все вопросы должны быть урегулированы и закрыты, – сказал о позиции главы региона Александр Студеникин.

Градоначальник добавил, предыдущее заявление о решении покинуть пост сделал без согласования с губернатором Виктором Томенко, за что попросил прощения у главы региона. Мэр также поблагодарил горожан за поддержку и пообещал сделать все, чтобы оправдать их доверие.

Напомним, Студеникин объявил о досрочном уходе с занимаемого поста 30 марта. Причиной тому послужила неудовлетворительная оценка его работы и сотрудников администрации города депутатам городской Думы, по итогам 2020 года.