Прокуратура проводит проверку после ЧП с батутом в Барнауле 30 мая 2021 года

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Прокуратура Алтайского края организована проверку после ЧП с батутом в Барнауле, произошедшую 30 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Прокуратурой Алтайского края организована проверка по факту травмирования детей при опрокидывании батута. В ходе проверки будут приняты меры прокурорского реагирования по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности, - подчеркивают в прокуратуре.

Кроме того, ведомство взяло на себя контроль за расследованием этого уголовного дела.

Напомним, в результате падения с батута пострадали две девочки 2017 года рождения. Они госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

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