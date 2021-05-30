Момент ЧП с батутом в Барнауле 30 мая 2021 года попал на запись камеры наблюдения

Фото: скриншот видео "Инцидент Барнаул" со страницы во "Вконтакте"

В социальных сетях распространяется видео с камер наблюдения, в объектив которых попал момент ЧП с батутом в Барнауле 30 мая 2021 года.

Видео опубликовал Телеграм-канал Baza. На кадрах видно, как порывом ветра надувной батут, установленный на территории рядом с ТЦ «Район», поднимает вверх, как воздушный шарик, и относит на трамвайные пути. Вероятно он упал прямо на рельсы, так как на заднем фоне останавливается вагон. Тут же начинают суетиться прохожие, один мужчина перепрыгивает через забор. Все пытаются вернуть его на эту сторону от ограждения, разделяющую площадь от путей.

Напомним, в результате падения с батута пострадали две девочки 2017 года рождения. Обе были госпитализированы. Состояние одной врачи при поступлении оценили, как тяжелое, второй - крайне тяжелое. Ситуация находится на контроле губернатора Алтайского края, министра здравоохранения региона, а также детского омбудсмена.

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