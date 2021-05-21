Дмитрий Губерниев не приедет в Барнаул на этап Кубка мира по гребле

Этап кубка мира по гребле в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не приедет на этап Кубка мира на байдарках и каноэ в Барнаул. Об этом он написал в телеграм-канале.

- Сейчас сложилась ситуация, когда мой приезд невозможен! Я представляю канал «Матч ТВ» и не могу ставить под удар интересы канала. И мой приезд в нынешних обстоятельствах может быть именно так воспринят, - пишет комментатор.

Между тем, Губерниев отметил, что для него любое спортивное событие бесценно, а тем более такой важный турнир в профильном для него виде спорта.

Ранее генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала открытое письмо к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Ее возмутило то, что тендер на трансляцию соревнований выиграл не «Матч ТВ», а тюменская компания «Регион Телеком».