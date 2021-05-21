Прямая трансляция этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле 2021: день второй

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

21 мая стартовал второй соревновательный день II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. В интернете стартовала прямая трансляция с гребного канала.

Накануне на канале состоялись предварительные старты олимпийских квалификаций. Все российские спортсмены преодолели все полуфинальные заезды и теперь поборются за олимпийские лицензии Токио-2021. Сегодня мы будем болеть за Наталью Подольскую в байдарке-одиночке на 200 метров. Светлана Черниговская выступает на дистанции 500 метров также в байдарке-одиночке, а Илья Штокалов с третьего места полуфинала пробился в финал каноэ-одиночек на 1000 метрах.

Кроме того, сегодня состоятся торжественная церемония открытия соревнований. Начало в 12.50. Финальные заезды за олимпийские лицензии начнутся в 14.00.

21 мая

10:00-12:50 Кубок мира

12:50 Церемония открытия

14:00-15:30 Финалы Олимпийской квалификации (шесть дистанций), финалы трех дистанций Кубка мира, церемонии награждения.

16:15-18:00 Кубок мира.

18:00 Розыгрыш главного приза.

22 мая

10:00-14:35 Кубок мира.

12:30-14:00 Финалы девяти дистанций КМ, церемонии награждения.

15:00-16:00 Кубок мира.

17:00 Розыгрыш главного приза.

23 мая

11:00 Развлекательные программы.

11:45-14:25 Кубок мира.

12:15-13:45 Финалы восьми дистанций Кубка мира, церемонии награждения.

14:30 Церемония закрытия

15:00-17:25 Кубок мира.

18:00 Розыгрыш главного приза.

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