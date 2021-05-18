Тина Канделаки пожаловалась Виктору Томенко на бездействие алтайских чиновников

Тина Канделаки предложила Виктору Томенко пообщаться лично Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Телеграм-канале опубликовала открытое письмо к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в котором пожаловалась на бездействие местных чиновников. Камнем преткновения стала трансляция II этапа Кубка мира по гребле.

- Руководство края заинтересовано в качественном освещении этого события — как в эфире федерального спортивного канала, так и на цифровых площадках «Матч ТВ». При этом техническое задание — ключевой элемент конкурсной документации — никак не отражает требования к охвату и информационному освещению столь значимого спортивного события. Более того, даже конкурсная документация была изначально оформлена неверно, - считает она.

Из-за неких нарушений во время аукциона у «Матч ТВ» появился конкурент – тюменская компания ООО «Регион Телеком». При этом Канделаки уверена, что они заведомо неспособны обеспечить трансляцию на должном уровне. Тем не менее, сибиряки предложили на 0,68% ниже цены федералов и таким образом выиграли тендер.

- Наш телеканал заранее и неоднократно обращался к министру спорта вашего края А. А. Перфильеву. Мы оспариваем итоги конкурса в ФАС. Иными словами, мы уже сделали все, чтобы ответственно подойти к решению задачи по освещению и популяризации гребли как в стране, так и в Алтайском крае. Но мы работаем оперативно, а ваши сотрудники — нет, - говорит Канделаки.

Чем объяснить бездействие и нежелание работать у алтайских чиновников – она не знает и предлагает лично обсудить сложившуюся ситуацию.

Вместе с тем, ситуация с трансляцией оказалась в подвешенном положении, но как заверил министр спорта Алтайского края – все будет.