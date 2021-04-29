На Алтае на торги выставили BMW виновника резонансного ДТП Руденко

Александр Руденко Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

На Алтае на торги выставлен BMW X6 Александра Руденко - виновника смертельного ДТП, в котором погибли двое маленьких девочек и молодая женщина. Автомобиль с многочисленными повреждениями хотят продать более чем за 2,2 млн рублей, сообщает Банкфакс.

- Продавцом выступает МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. Машина находится в залоге. В описании лота указано, что после ДТП у нее деформированы капот, передняя левая дверь, разрушены передний бампер, передние фары, передние крылья, радиатор, подушки безопасности отстреляны, приборная панель в разрыве. Также указаны другие серьезные повреждения, - пишет издание.

Несмотря на это, стартовая цена авто – 2 196 725 рублей. Прием заявок закончится 12 мая.

Напомним, ДТП случилось осенью 2018 года на пр. Ленина. 33-летний водитель BMW Х6 Александр Руденко в состоянии опьянения проехал перекресток на красный цвет и столкнулся с Renault под управлением 43-летнего Сергея Федько. Он и его пассажир Евгений Нагорнев были госпитализированы с тяжелыми травмами. Их маленькие дочери погибли. Жена Евгения также скончалась.

Руденко находится в колонии. Он осужден на 8,5 лет общего режима. Также он должен выплатить семьям пострадавших и погибших 21 млн рублей.