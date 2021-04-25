Глава российского Следкома контролирует расследование дела об обрушении аварийных домов в Барнауле

Два аварийных дома частично обрушились в апреле Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель Следственного комитета РФ лично контролирует ход уголовного дела по факту халатности лиц комитета ЖКХ Барнаула. Дело было возбуждено после обрушения двух аварийных домов в апреле, сообщили в региональном управлении.

- Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела тщательно разобраться в сложившейся ситуации с учетом доводов граждан и установить все обстоятельства произошедшего. Он потребовал дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда, - отметили в следкоме.

Напомним, первый дом по адресу ул. 1-ая Западная,51 частично обрушился 5 апреля. Жильцов незамедлительно эвакуировали из здания. Позднее власти приняли решение о расселении. Второй дом по улице Советской Армии частично обрушился спустя всего пару дней, жителей вывели из дома.

- Установлено, что сроки отселения жильцов из многоквартирного дома по улице Советской Армии чиновниками комитета ЖКХ города не соблюдены, своевременных мер по расселению людей и реализации полномочий по назначению временной управляющей компании не принято, - подчеркнули в СК.

К слову, сейчас в краевой столице больше 220 домов, признанных аварийными. Барнаульцы даже вышли на митинг и обратились к властям с просьбой взять ситуацию на контроль.

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