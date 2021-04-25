Четыре аварийных дома снесут в Барнауле

В начале апреля в Барнауле начали сыпаться дома Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле приняли решение о сносе четырех аварийный домов. Как сообщает Altapress.ru, соответствующая заявка появилась на площадке «РТС-Тендер».

- Заказчиком проведения электронного аукциона вы ступил комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула. Максимальная цена контракта — 4,4 млн рублей. Торги пройдут 30 апреля, - отмечает издание.

Дома, подлежащие сносу, находятся по следующим адресам:

- улица Фомина, 62;

- улица Анатолия, 96;

- улица Водопроводная, 74;

- улица Хлебозаводская, 12.

Победитель аукциона должен будет выполнить все работы в течение 70 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи объектов.

Напомним, в начале апреля в Барнауле начали сыпаться дома. Из-за угрозы обрушения жильцами домов на ул. 1-я Западная, 51 и ул. Советской Армии, 54 пришлось покинуть свои квартиры. В мэрии уже заключили, что оба дома будут расселены.