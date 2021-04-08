Известную экс-чиновницу Стеллу Штань поместили в карантин СИЗО

Стелла Штань. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Известную алтайскую экс-чиновницу Стеллу Штань поместили в карантин барнаульского СИЗО. Об этом в четверг, 8 апреля, пишет «АиФ-Алтай». По данным издания, это стандартная процедура после избрания меры пресечения.

Всех вновь прибывших в изолятор отправляют на десять дней в карантин, там они проходят обследование, им делают флюорографию, тестируют психологи. После этого ее переведут в обычную камеру.

- Вип-камер в СИЗО нет. Это значит, что ее будут содержать вместе с другими задержанными женщинами. В камере обычно находится три-четыре человека. Те, кто впервые попадает в СИЗО, содержатся отдельно от тех, кто уже бывал за решеткой. По инсайдерской информации, Стелла Ивановна испытывает сильный стресс от случившегося, - пишет издание.

Напомним, бывший представитель губернатора и правительства в краевом заксобрании Стелла Штань была задержана в связи с делом скандального детского сада «Хэппи Бэйби». Ее, а также директора детского сада Елену Воротникову обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.