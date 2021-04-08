Адвокат Стеллы Штань пытается вызволить ее из СИЗО

Штань на два месяца отправлена под арест Фото: Олег УКЛАДОВ

Защитник экс-представителя губернатора и правительства в Алтайском Заксобрании Стеллы Штань Жанна Пронина пытается вызволить ее из СИЗО, пишет ИА «Банкфакс».

- Адвокат подала жалобу на решение суда о ее аресте. Сведения об этом содержатся в судебной картотеке, - сообщает издание. - Заявление уже принято, его рассмотрит Алтайский краевой суд. Возражения можно предоставить до 15 апреля.

Напомним, Стеллу Штань задержали 31 марта по подозрению в мошенничестве на 14 млн рублей. Она проходит по резонансному делу о барнаульском детском саде Happy Baby. Ей уже предъявили обвинение и заключили под стражу на два месяца. По всей видимости, адвокат будет добиваться домашнего ареста или подписке о невыезде.

6 апреля Стеллу Штань освободили от занимаемой должности, кроме того, решением президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» ее членство приостановлено.

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Биография Стеллы Штань, представителя губернатора в Алтайском заксобрании

В 1986 году окончила с отличием юрфак АГУ, работая при этом секретарем-машинистом прокуратуры, а еще через пять лет – аспирантуру. После университета осталась работать в вузе на кафедре теории и истории государства и права (подробнее)