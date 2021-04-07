В Барнауле четыре семьи из разрушающегося дома переедут в маневренный фонд

Дом на улице 1-я Западная, №51 Фото: Олег УКЛАДОВ

Четыре семьи, которые ранее жили в аварийном доме на улице 1-я Западная, №51 в Барнауле, согласились переехать в маневренный фонд и уже получили ключи от квартир. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Первые две семьи выбрали жилье по адресу: ул. Силикатная, 7а, а две другие – по адресу: ул.1-я Западная, 44.

Напомним, на время проведения работ жильцы могут разместиться в маневренном фонде. Для этого нужно обратиться в комитет жилищно-коммунального хозяйства города с заявлением. Кроме того, есть возможность воспользоваться правом на получение ежемесячной денежной выплаты за арендуемые жилые помещения.

Ранее мы сообщали, что вечером 5 апреля эвакуировали всех жильцов (55 человек) аварийного дома № 51 по ул. 1-я Западна, пострадавших нет. На телефон 112 поступил звонок об обрушении части стены. На место выехали сотрудники МЧС, представители мэрии, комитета по ЖКХ, а также медики и полиция.

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