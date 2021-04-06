Из-за угрозы обрушения в Барнауле эвакуировали 55 жильцов дома

В пункте временного размещения (ул. Тимуровская, 23) находится 4 человека Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле поздним вечером 5 апреля эвакуировали всех жильцов (55 человек) аварийного дома № 51 по ул. 1-я Западная.

Как сообщили в горадминстрации, накануне в 21:20 на телефон 112 поступил звонок о возможном обрушении строения. На место выехали сотрудники МЧС, представители мэрии, в том числе глава города Вячеслав Франк, администрации Октябрьского района, комитета по ЖКХ, а также медики и полиция. Работу по эвакуации координировал Вячеслав Франк.

- В основном жильцы размещены у родственников. В пункте временного размещения (ул. Тимуровская, 23) находится 4 человека. Пункт посетил глава города. Еще четверо, в том числе двое детей - в Краевом кризисном центре для женщин. Пострадавших нет, - рассказали в мэрии.

Пункт временного размещения посетил глава города Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Людей снабдили всем необходимым. Ночью с ними дежурили полицейские и медики.

Дом отключён от электро- и газоснабжения. Утром 6 апреля проводится повторное обследование конструкций. По итогам будет принято решение.

Отмечается, что дом обслуживает ЖЭУ-6. В 2019 год он признан аварийным.