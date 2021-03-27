Девять человек спасли на пожаре в Алтайском крае

Пожарные прибыли к месту ЧП через четыре минуты после вызова
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Утром 27 марта в Рубцовске произошел пожар в доме по улице Красная, 95. Спасатели вывели из здания девять человек, сообщает региональное управление МЧС.
Пожарные прибыли к месту ЧП через четыре минуты после вызова. В это время из окон квартиры, расположенной на первом этаже, валил дым, а в подъезде было плотное задымление.
Спасатели вывели из задымленного здания девять жильцов, в том числе троих детей. Сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.
Открытое горение ликвидировали в течение нескольких минут. В тушении участвовали 15 человек, использовали 5 единиц пожарной и специальной техники. Причины пожара установят специалисты.
Напомним, ранее мы сообщали, что на покупку лесопожарной техники в Алтайском крае потратили 92 млн рублей в рамках подготовки к пожароопасному сезону. План тушения предстоящих возможных пожаров уже утвердил губернатор.
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