Мониторить пожары будут из космоса. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

На покупку лесопожарной техники в Алтайском крае потратили 92 млн рублей в рамках подготовки к пожароопасному сезону. План тушения предстоящих возможных пожаров уже утвержден губернатором.

- По состоянию на 16 марта Алтайский край был единственным регионом в Сибирском федеральном округе, прошедшим все необходимые процедуры в этом вопросе, - рассказал начальник управления лесами Андрей Стрелковский.

В этом году контролировать состояние лесов и фиксировать пожары собираются с помощью спутников – космическим мониторингом охвачена вся территория лесов региона. Также мониторинг будут осуществлять наземным способом и авиационным.

- Для тушения лесных пожаров на территории Алтайского края сводным планом предусмотрено привлечение 1322 человек, 282 пожарных автомобилей, 55 малых лесопатрульных комплексов, 177 тракторов, 16 бульдозеров, 23 грузовых машин, 4 вездеходов, 127 легковых автомобилей и другой техники различной модификации, - сообщает официальный сайт региона.