Когда начнется пожароопасный сезон в Алтайском крае-2021

В лесничествах региона подготовка к пожароопасному сезону ведется с начала зимы Фото: Олег УКЛАДОВ

В лесах Алтайского края с 9 апреля может уже начаться пожароопасный сезон. Перед стартом учитывают запас снега в лесах и прогноз погоды. Так, уже в начале апреля опасность возгорания может появиться в южной части края, где проходит граница с Республикой Казахстан.

Все идет по плану

Как рассказали «Комсомолке» в минприроды, проект постановления о начале сезона уже подготовлен. Сейчас министерство проводит выездные проверки, чтобы оценить готовность региона к сезону.

- В лесничествах региона подготовка к пожароопасному сезону ведется с начала зимы. За этот период с арендаторами лесных участков заключено 40 договоров на тушение лесных пожаров. В феврале на базе Бийского техникума лесного хозяйства 22 специалиста лесной отрасли прошли курсы повышения квалификации по программе «Руководитель тушения лесных пожаров, в том числе, крупных». Согласован на всех уровнях и утвержден губернатором Алтайского края сводный план тушения лесных пожаров, - отмечают специалисты.

По словам замминистра, начальника управления лесами Андрея Стрелковского, в этом году Алтайский край получил больше 406 млн рублей на подготовку к пожароопасному сезону, в том числе 92 млн – на покупку техники и оборудования. Весной на борьбу с языками пламени выйдут;

- 1322 человека;

- 282 пожарных автомобиля;

- 55 малых лесопатрульных комплексов;

- 177 тракторов;

- 16 бульдозеров;

- 23 грузовые машины;

- 4 вездехода;

- 127 легковых автомобилей и другая техника различной модификации.

Кроме того, КАУ «Алтайлес» разместило два контракта на проведение авиационных работ, чтобы мониторить обстановку в лесах. Договоры предусмотрены на 350 часов полета. Прием заявок завершается сегодня, а сами торги пройдут 29 марта.

Что касается даты, то 9 апреля – это не так рано, как может казаться. В прошлом году, к примеру, пожароопасный сезон был объявлен с 10 апреля, 2019 году – с 5 апреля, в 2018 году – с 21 апреля.

В ногу со временем

С каждым годом в России все активнее внедряют новые технологии. Десять лет назад кто бы мог подумать, что леса будут осматривать с помощью квадрокоптеров? А сейчас этим уже не удивить.

- В регионе активно используют разработанное МЧС России мобильное приложение «Термические точки» для информирования должностных лиц о возникших в муниципалитетах края возгораниях. Такое приложение было рекомендовано установить главам муниципальных образований, сельских поселений, а также всем подразделениям спасателей, - рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю,

А «рядовые» граждане могут использовать бесплатное приложение «Береги лес», с помощью которого можно сообщить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства о пожаре, непотушенном костре и так далее. В сообщении необходимо выбрать тему обращения, прикрепить фотографию и указать координаты места. Приложение доступно для скачивания в Google play, App Store, Windows Store.

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