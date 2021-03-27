На Алтае депутаты приняли отставку главы Третьяковского района

Николай Кваерин. Фото: третьяковский-район.рф

26 марта Третьяковский районный совет депутатов принял отставку главы района Николая Каверина. Об этом сообщает “Политсибру”.

Сейчас исполняющим обязанности руководителя района стала Татьяна Скосырева, глава Староалейского сельсовета. В настоящее время готовят документы, а вскоре проведут конкурс на выборы нового главы района

Ранее мы сообщали, что Николай Каверин написал заявления об уходе с поста по собственному желанию. По словам первого замглавы районной администрации Александра Жданова, уход чиновника связан с его состоянием здоровья. Каверину 62 года. Должность главы района он занимал с 2017 года.

Напомним, 3 февраля в Барнауле при участии сотрудников региональной ФСБ задержали экс-главу Октябрьского района Андрея Овсянникова .

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