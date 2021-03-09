Глава Третьяковского района в Алтайском крае уходит в отставку

Николай Кваерин. Фото: третьяковский-район.рф

В Алтайском крае глава Третьяковского района Николай Каверин написал заявления об уходе с поста по собственному желанию, пишет «Политсибру» со ссылкой на свой источник.

Информацию подтвердили в районной администрации. Там добавили, что Николай Каверин уйдет в отставку после того, как пройдет сессия районного совета депутатов. По словам первого замглавы районной администрации Александра Жданова, уход чиновника связан с его состоянием здоровья. В настоящее время Каверину 62 года. Должность главы района он занимает с 2017 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что 9 марта глава Барнаула Вячеслав Франк назначил на новые должности сразу двух чиновников.

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