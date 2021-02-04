Андрей Овсянников занял пост главы района лишь в ноябре прошлого года Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле задержали экс-главу Октябрьского района Андрея Овсянникова в среду, 3 февраля, при участии сотрудников региональной ФСБ. По данным пресс-службы ведомства, были задержаны двое: бывший глава района Андрей Овсянникова и директор МУП «ЖКУ Троицкого района» Николай Хаустов.

На тот момент Хаустов занимал должность главного специалиста Лебяжинской сельской администрации города Барнаула, а Овсянников был главой.

Их обвиняют по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.5 ст. 33, ч.3 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении растрате).

По версии следователей, с июля по декабрь 2017 года они изготовили фиктивные договоры подряда с индивидуальным предпринимателем на благоустройство территории, проведение культурно-массовых мероприятий. Подчиненным была дано указание составить документы работах, которые фактически не оказывались. В результате администрации причинен ущерб на сумму более 157 тыс. рублей.

- Кроме того, с декабря 2017 по март 2018 года должностные лица изготовили фиктивные документы, по которым были выполнены работы по обустройству дамбы и расчистке водопропускных сооружений, которые они предоставили после увольнения новому главе администрации. В результате мошеннических действий обвиняемые получили более 450 тысяч рублей, - сообщает региональный СК.

Вопрос об избрании меры пресечения будет решен завтра.

Овсянников написал заявление по собственному желанию, тогда в СМИ появилось сообщение, что причиной стал интерес силовиков.

Об Овсянникове известно, как пишет телеграм-канал "Барнаул.фм", что он занял пост в структуре управления городом в ноябре 2020 года, был освобожден от должности с 21 января 2021 года. До этого назначения Андрей Овсянников был главой Троицкого района. До этого работал в «Автодорстрое», «Барнаулавтодоре», в МУП «Дорожник-1» Центрального района Барнаула. С 2016 по 2017 был главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаул.

Овсянников написал заявление по собственному желанию, тогда в СМИ появилось сообщение, что причиной стал интерес силовиков. Интересно, что буквально на днях, по данным источника «КП», он продал свой дорогостоящий автомобиль, который могли бы конфисковать в рамках уголовного преследования.

Это не первый скандал, в котором замешан Андрей Овсянников. Еще во время работы в Троицком районе он «прославился» тем, что использовал служебный автомобиль для личных поездок в Барнаул. Факт расходования бюджетных средств установила районная прокуратура, но Овсянников сумел предоставить документы, обосновывающие «командировки».