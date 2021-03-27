Умер бывший депутат АКЗС Олег Баварин

Олег Баварин. Фото: АКЗС

В возрасте 56 лет ушел из жизни бывший депутат Алтайского Заксобрания четвертого и пятого созывов Олег Баварин, пишет «Банкфакс».

По предварительной информации, причиной смерти Баварина могли стать проблемы с сердцем.

Прощание с бывшим депутатом АКЗС пройдет 29 марта марта в Барнауле с 11:30 до 13 часов в ритуальном зале по адресу: улица Аносова, 8.

Олег Баварин родился в 1965 году в Барнауле. С 1990 годов занимался предпринимательской деятельностью. В 2003 году избран председателем Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис». Владел группой компаний «Магис», включающей сеть автозаправок, гостиницу и другое. Был соучредителем Алтайского отделения общественной организации «Деловая Россия».

Ранее мы писали о том, что 1 февраля стало известно о смерти экс-председателя алтайского Заксобрания, бывшего министра сельского хозяйства Александра Назарчука. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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