Причина смерти Александра Назарчука, экс-министра сельского хозяйства: предварительно, отравление угарным газом

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи возбудили уголовное дело после смерти известного политика, бывшего министра сельского хозяйства РФ. Предварительная причина смерти Александра Назарчука – отравление угарным газом, сообщает краевой Следком.

– Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), – сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 1 февраля родственники обнаружили тело 81-летнего Александра Назарчука в его доме в поселке Солнечный, Первомайского района. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и продолжают расследование.

Напомним, политик умер на 82-ом году жизни. В качестве министра сельского хозяйства РФ, депутата Госдумы, члена Совета Федерации, возглавляя на протяжении 12 лет региональный парламент, он внес большой вклад в развитие Алтайского края и сельскохозяйственной отрасли России.

Александр Назарчук был главой регионального парламента в течение трех созывов, влиятельным политиком. Стоял у истоков создания в 2003 году Международного координационного совета «Наш общий дом Алтай».

В 2005 году Назарчук был политическим оппонентом губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Политическую карьеру завершил в 2008 году, когда его не избрали в новый состав заксобрания.

В правительстве Алтайского края выразили искренние соболезнования родным и близким Александра Григорьевича.

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