Трагически умер бывший министр сельского хозяйства РФ и председатель алтайского парламента Александр Назарчук

Ему был 81 год Фото: Олег УКЛАДОВ

На 82-ом году жизни умер политик, экс-председатель алтайского Заксобрания, бывший министр сельского хозяйства Александр Назарчук. По предварительной версии, причиной его гибели могла стать утечка газа в доме. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.

Точная причина смерти будет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы.

В качестве министра сельского хозяйства РФ, депутата Госдумы, члена Совета Федерации, возглавляя на протяжении 12 лет региональный парламент, Александр Назарчук внес большой вклад в развитие Алтайского края и сельскохозяйственной отрасли страны.

– В период его председательства в АКЗС было разработано и принято более тысячи законов, в том числе Лесной кодекс Алтайского края, законы «О промышленной политике», «О присвоении звания «Ветеран труда Алтайского края», «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в сельской местности» и другие, – добавили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, он стоял у истоков создания в 2003 году Международного координационного совета «Наш общий дом Алтай».

Александру Назарчуку был 81 год. В правительстве Алтайского края выразили искренние соболезнования родным и близким Александра Григорьевича.

Справка

Александр Назарчук Фото: Олег УКЛАДОВ

Александр Назарчук родился 6 августа 1939 года в селе Романово Алтайского края. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности "ученый-агроном". Работал главным агрономом, директором совхоза, председателем райисполкома, первым секретарем Романовского и Шипуновского райкомов КПСС.

В 1987 году перешел на работу в крайисполком, был председателем агропромышленного комитета - первым заместителем председателя крайисполкома.

В 1990 году Назарчук избрался народным депутатом РСФСР, в 1993 году - депутатом Государственной Думы от Аграрной партии России. С октября 1994 по январь 1996 года был министром сельского хозяйства РФ.

В 1996 году был избран председателем краевого Законодательного собрания. Возглавлял Заксобрание трех созывов. С 2008 года – пенсионер

Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и многими другими. В 2019 году он получил высшую награду региона – стал Почетным гражданином Алтайского края.

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