В Барнауле русло реки Пивоварки очищают от снега и наледи

Работу у реки Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В краевой столице во вторник, 23 марта, специалисты начали очищать русло Пивоварки от снега и наледи. Это делают для того, чтобы избежать затопления прилегающих территорий по улице Аэродромная и Проездная, а также для увеличения пропускной способности реки.

Специалисты используют две единицы техники. Сегодня ход работ проконтролировали начальник управления по ГО ЧС города Владимир Драчев и глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягиенцев.

– Ситуация находится на особом контроле администрации Железнодорожного района. В настоящее время подтопления придворовых территорий и жилых домов нет, – подчеркнули в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Напомним, ранее мы сообщали, что подготовка к весеннему паводку началась в Барнауле еще зимой. Из города вывозили снег, проводили работы по очистке ливневой канализации и устранению заторов на реке.

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